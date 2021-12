Was gibt es Schöneres, als mit seinen Liebsten einen herrlichen Weihnachtsmarkt zu besuchen? Leider war dies aktuell nicht möglich, doch genauso kann man sich den Weihnachtsmarkt in seine eigenen vier Wände zaubern. Wie ihr das hinbekommt, erfährt ihr in diesem Artikel.





REZEPTE:

PUNSCH

4 Früchteteebeutel

2 Zimtstangen

250 ml Apfelsaft

200 ml Traubensaft

1 Liter Wasser

1 Esslöffel Glühweingewürz

2 Esslöffel Honig

Orangenscheiben, Nelken

Schritt 1 : Wasser kochen, Früchtetee, Säfte und Gewürze hinzufügen, 20 Minuten ziehen lassen.

Schritt 2 : Honig einrühren und anschließend nochmal ziehen lassen.

Schritt 3 : Den fertigen Punsch mit Orangenscheiben und Nelken dekorieren.

KEKSE

30 dag Mehl

20 dag Butter

10 dag Staubzucker

3 Eidotter

Schritt 1 : Zutaten verkneten

Schritt 2 : Teig ausrollen, Kekse ausstechen, 12 Minuten bei 180° Celsius backen

Schritt 3 : dekorieren

MUFFINS

4 Eier

30 dag Staubzucker

20 dag Mehl

10 dag Nüsse

1/8 l Wasser

1/8 l Öl

1 Packerl Vanillezucker

½ Packerl Backpulver

Schritt 1 : Zutaten 7 min mixen

Schritt 2 : Bei 160° Celsius 30-40 Minuten backen.

Schritt 3 : Weihnachtlich dekorieren.

Viel Spaß beim Nachmachen und wir wünschen euch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit!

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HBLA Oberwart.