Mit einem Doppelsieg in der Veteran GP und zwei vierten Plätzen in der GP Klasse übertrifft der Bad Sauerbrunner Jetski-Rennfahrer Andreas Reiter seine eigenen Erwartungen.

Bei der italienischen Meisterschaft Mitte Juli in Santa Cesarea Terme mussten sich die italienischen Teilnehmer hinten anstellen. Reiter trotzte den langen Nächten in der Werkstatt und aufreibenden Test am Wasser. Nicht einmal durch den Bandscheibenvorfall im vergangenen Oktober war er klein zu kriegen.

Beim Rennen stieg mit zunehmenden Wind nicht nur der Kraftaufwand sondern auch der Puls aber: "Die Arbeit der letzten Jahre hat sich bezahlt gemacht," strahlt Reiter.

Man muss anscheinend nicht am Meer zu Hause sein um mehr zu können!

Herzliche Gratulation zu dieser Leistung und großen DANK an alle Sponsoren!