Rund 15 Arbeitgeber "casteten" beim Lehrlingscasting potentielle Lehrlinge in der PTS Mattersburg.

MATTERSBURG. Das Lehrlingscasting der Wirtschaftskammer Burgenland (WKB) musste im letzten Jahr pausieren. Doch der Fachkräftemangel ist auch nach zwei Jahren Pandemie in aller Munde und Burgenlands Unternehmer suchen Nachwuchs.

"Anstatt jedoch nur über den Fachkräftemangel zu reden, stellen wir uns den Herausforderungen und bringen wieder Unternehmer und Jugendliche an einen Tisch", so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

Vergangene Woche fand das Lehrlingscasting in der Polytechnischen Schule (PTS) Mattersburg statt. Dabei werden Angebot und Nachfrage im Bereich der Lehrstellen zusammengeführt. Potenzielle Lehrlinge sollen die Möglichkeit erhalten, mit verschiedenen Lehrbetrieben erste Bewerbungsgespräche zu führen. So haben alle Schüler der 9. Schulstufe, aber auch Schulabbrecher die Möglichkeit, erste Bewerbungsgespräche an einem Ort mit mehreren möglichen zukünftigen Arbeitgeber zu führen.

Lehrlingscasting in Mattersburg: PTS Direktor Markus Pöttschacher, Regionalstellenobfrau Melanie Eckhardt, Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth und Patrick Krayasit vom AMS mit Schülern der PTS Mattersburg.

Lehrplätze auch online



Neu ist heuer, dass jeder, der eine Lehrstelle sucht, an den Castings teilnehmen kann. Regionalstellenobfrau Melanie Eckhardt: "Es ist völlig egal, ob man direkt aus der Schule kommt, die Schule abgebrochen hat oder einen neuen Beruf lernen möchte. Das Angebot des Lehrlingscastings steht jedem zur Verfügung."

Nicht nur beim Lehrlingscasting kann man im Burgenland eine Lehrstelle finden. Seit Kurzem gibt es die Website was-tun.at, auf der dutzende Lehrstellen präsentiert werden.

