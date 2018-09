Eine Vision für acht Gemeinden aus dem Bezirk Mattersburg: 100-prozentiger Ausstieg aus der fossilen Energie

20.09.2018, 11:13 Uhr

Smart Region Kogelberg ist eine von sieben burgenländischen Klima- und Energiemodellregionen

Acht Mitgliedsgemeinden

Büro in Draßburg

DRASSBURG. Keine Abhängigkeit mehr von teuren Erdölimporten, keine Angst mehr vor Gaskrisen - stattdessen saubere Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie aus der Region. Genau dieses Ziel verfolgen die österreichischen Klima- und Energie-Modellregionen. Die langfristige Vision: der 100-prozentige Ausstieg aus fossilen Energie.Im Burgenland gibt es insgesamt sieben Modellregionen, eine davon ist die Smart Region Kogelberg.Mitgliedsgemeinden sind Baumgarten, Draßburg, Forchtenstein, Hirm, Loipersbach, Mattersburg, Rohrbach und Schattendorf sind an diesem Projekt beteiligt. Gemeinsam werden Projekte in den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energie, nachhaltiges Bauen, Reduktion des Energieverbrauchs und Bewusstseinbildung umgesetzt.Modellregionsmanager ist Ernst Wild aus Draßburg. Für die nächsten zwei Jahre wird auch das Büro der Smart Region Kogelberg in Draßburg eingerichtet.