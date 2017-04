LIONS-Brillenaktion

24.04.2017, 08:43 Uhr

Der Lionsclub Burg Forchtenstein beendete, die durchaus erfolgreiche, Altbrillen-Sammelaktion.

Ziel dieser Aktion ist es, vielen fehlsichtigen und bedürftigen Menschen kostenlos gutes Sehen zu ermöglichen. Die gesammelten Brillen werden in der Optikerschule Hall in Tirol, im Zuge der Optikerausbildung, vermessen, aufbereitet und dann in jene Länder gesendet in denen keine ausreichende Versorgung mit Brillen gewährleistet ist.Etwa ein Jahr lang wurden zehn Sammelboxen vom Lionsclub Burg Forchtenstein im Bezirk Mattersburg aufgestellt. Nun konnten exakt 580 Brillen an die Optikerschule versendet werden.Die LIONS, die Optikerschule und natürlich die vielen fehlsichtigen Menschen, welche zuvor keine Möglichkeit hatten, zu einer Brille zu kommen, bedanken sich bei allen, die Brillen abgegeben haben und auch bei denen, die Sammelboxen aufstellten.