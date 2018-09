Neuer Polizeiposten in Schattendorf eröffnet

17.09.2018, 09:05 Uhr

BM Herbert Kickl übergab am 15. September 2018 eine neue Dienststelle ihrer Bestimmung.

Modern und zweckdienlich

SCHATTENDORF. In Schattendorf wurde eine neue, der heutigen Zeit entsprechende Polizeiinspektion, errichtet. Als Bauträger fungierte die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. Der Neubau wurde notwendig, da die alte Dienststelle den Anforderungen der heutigen Zeit sowohl hinsichtlich der Ausstattung als auch vieler Arbeitnehmerschutzrichtlinien nicht mehr gerecht wurde.Der äußerst moderne und zweckdienliche Bau wurde in nur 14 Monaten errichtet und umfasst eine Gesamtnutzfläche von mehr als 210 m². Die Finanzierung erfolgte hinsichtlich der Errichtung und logistischen Vorbereitung durch den Bauträger, die Ausstattung der Dienststelle wurde durch das BMI finanziert.

Dank vom Polizeidirektor

Gute Aufklärungsquote

Sicherstes Bundesland

12 Beamte im Einsatz

Landespolizeidirektor Mag. Martin Huber bedankte sich im Rahmen der Eröffnung bei allen Verantwortlichen für die Unterstützung zur Durchführung aller notwendigen baulichen Maßnahmen: „Wir können heute eine der mit modernsten technischen Einrichtungen ausgestatteten Polizeiinspektionen des Burgenlandes in Betrieb nehmen.“„Sicherheit entsteht nicht zufällig. Dazu sind viele Entwicklungsschritte sowie der gute Kontakt zwischen Bevölkerung und Exekutive notwendig. Im Burgenland funktioniert das besonders gut, denn die Statistik zeige, dass einerseits die Aufklärungsquote gestiegen ist und andererseits die Straftaten im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen sind“, betont Bundesminister für Inneres Herbert Kickl.In ihren Ansprachen äußersten sich die Politiker besonders lobend über die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten und stellten fest, dass diese das vollste Vertrauen der Bevölkerung genießen. Sowohl Landeshauptmann Hans Niessl als auch Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz zeigten sich sehr zufrieden über die Arbeit der Polizei im Burgenland. „Das Burgenland ist das sicherste Bundesland Österreichs und das ist das Verdienst der Beamtinnen und Beamten hier im Lande, die teilweise unter schwierigsten Bedingungen ihren Dienst verrichten.“Seit dem Jahre 1921 gibt es in Schattendorf bereits eine Sicherheitsdienststelle. Derzeit verrichten in der Polizeiinspektion Schattendorf 12 Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst. Zum Überwachungsgebiet, das insgesamt über 37 km² mit ca. 5.500 Einwohnern umfasst, gehören auch die Gemeinden Loipersbach, Baumgarten und Draßburg.