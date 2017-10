ÖTK - Sektionen aus ganz Österreich in Forchtenstein

03.10.2017, 21:43 Uhr

von der Sektionveranstalteter Sektionenwandertag war am 1. Oktober ein voller Erfolg. Über siebzig Teilnehmer trafen sich in Forchtenstein, um gemeinsam eineRundwanderung zu machen. Der Weg führte über den Kreuzweg zu den drei Kreuzen am Hausberg, wo man den überraschend schönen Blick zur Burg und der Rosalia genoss. Nach kurzen Anstieg zur Burg, wurden die Gäste inszu einer Jause geladen. Die köstliche Kartoffel- und Gulaschsuppe verzauberte die Gäste. Dazu wurde burgenländischer Wein serviert. Ein Gruppenfoto auf der Aussichtsterrasse musste beiblauen Himmel unbedingt gemacht werden. Begleitet von den Lamas der Fam. Strodl führte uns der Weg ins Rosaliengebirge, wo wir beim ÖTK-Kreuz wieder ein Pause einlegten.Der Kastanienlikör, Kastanienstrudel, Kipferl und guter Wein waren rasch aufgebraucht. Man gedachte auch der verstorbenen Mitglieder, mit einem Lied verabschiedeten wir uns von der Labestelle. Über Eichenweg, Waldgasse und Schmiedgasse erreichen wir das ZieldasDas etwas verspätete Mittagessen schmeckt nach der frischen, gesunden Luft besonders. Hausgemachte Mehlspeisen unserer Frauen durften nicht fehlen. Natürlich gab es nach einer kleinen Ansprache durch den Sektionsobmann, kleine Präsente, wie Fototaschen und Bilder . Nach einiger Gemeinsamkeit verabschiedeten wir zufriedene, erholte und gut gelaunte Gäste.