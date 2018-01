Neueröffnung: KFZ-Mietwerkstatt Schraubereck lädt zur Eröffnungsfeier

In der Gemeinde Neudörfl (Bezirk Mattersburg) eröffnet am Freitag, den 2. Februar 2018, die KFZ-Mietwerkstatt Schraubereck und lädt zum Eröffnungsfest mit Gewinnspiel und Freibier.Hobbyschrauber haben ab Freitag die Möglichkeit, in der KFZ-Mietwerkstatt Schraubereck in Neudörfl einen Arbeitsplatz mit Hebebühne und professionellem Zubehör zu reservieren und ab Mitte Februar in einer vollständig ausgerüsteten Werkstatt an ihren Fahrzeugen zu arbeiten. Insgesamt stehen 5 Werkzeugplätze zur Verfügung, die telefonisch reserviert und entweder stunden- oder tageweise gemietet werden können. Auch Ersatzteile können vorab oder direkt vor Ort bestellt werden, bei Fragen stehen zudem Fachkräfte zur Verfügung.

Ab 12 Uhr: Schnitzelsemmel und faschierte Laibchen

Ab 18 Uhr: Bierfassanstich und Gulasch

Gewinnspiel: 1. Preis: ÖAMTC-Fahrsicherheitstraining im Wert von €168,00

Moto-Veritas Vorführung Motorverschleißmessung mit dem Tacho-Spion

„Ambitionierten Hobbymechanikern oder Autoliebhabern fehlt es oft am richtigen Arbeitsplatz“, erklärt Geschäftsführer Michael Trenner. „In unserer Mietwerkstatt stellen wir ihnen ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Spezialwerkzeugen und Maschinen zur Verfügung, abgerechnet wird flexibel nach Stunden oder Tagen.“Das Schraubereck öffnet seine Pforten im Rahmen der Eröffnungsfeier am 2. Februar 2018 ab 12 Uhr mittags und lädt alle Interessenten dazu ein, die Werkstätte bei Freigetränken und musikalischer Untermalung zu besichtigen. Vorgestellt werden dabei auch die bereits etablierten Geschäftszweige Trentech GmbH und Moto-Veritas. Neben einem Gewinnspiel erwartet die Gäste auch die Vorführung einer Motorverschleißmessung.Programm Eröffnungsfeier am 2. Februar 2018:Rückfragen und Kontakt:SchraubereckAlexandra TrennerBickfordstraße 25A-7201 NeudörflT +43 2622 / 77425F +43 2622 / 77425 – 10M +43 664 / 883 14 664office@schraubereck.at