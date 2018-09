Praxisnahe Ausbildung am BFI

24.09.2018, 15:40 Uhr

Überbetriebliche Lehrwerkstätten für Mechatronik & Ökoenergietechnik

Dass das Berufsförderungsinstitut (BFI) am Standort Mattersburg mit seiner überbetrieblichen Ausbildungsform eine unverzichtbare Ergänzung zum bestehenden Bildungsangebot ist, wurde nicht zuletzt am Tag der offenen Tür vergangenen Freitag bewiesen."Seit 2008 wurden in unserem Haus in 14 Lehrgängen 91 Lehrlinge erfolgreich zur Lehrabschlussprüfung in den Zweigen Mechatronik und Ökoenergietechnik geführt, 16 davon mit Auszeichnung. 119 Lehrlinge konnten vermittelt werden", freut sich die Leiterin des BFI Mattersburg Renate Wolf-Houszka.Insbesondere für die Teilnehmer der Lehrwerkstätte Mechatronik gibt es nahezu eine Jobgarantie, ergänzt René Höfer, stv. Landes-GF des BFI Burgenland: "Aufgrund der sozialpädagogischen Betreuung werden unsere Lehrlinge optimal auf das Berufsleben vorbereitet. Zusätzlich sind wir schon während der Ausbildung um ständigen Kontakt der Lehrlinge zur Wirtschaft bemüht." Auch die Ökoenergietechnik-Lehrlinge werden oft sogar schon während der Ausbildung im BFI an Betriebe vermittelt, wo sie ihre Ausbildung dann abschließen.

Auch die Lehrlinge selbst wissen die Ausbildung am BFI Mattersburg zu schätzen: "Ich wollte zeigen, dass ich als Frau in einem männlichen Beruf bestehen kann, und daher eine Installateurlehre absolvieren. Allerdings war es nicht einfach, einen Betrieb zu finden, der ein Mädchen aufnehmen will, und daher habe ich mich zur Lehre im BFI entschieden. Hier werde ich super unterstützt!", erzählt etwa Shirin, Ökoenergietechnik-Lehrling im 4. Lehrjahr.Auch Tobias, Mechatronik-Lehrling im 3. Lehrjahr, sieht das ähnlich: "An der HTL hat es mir nicht gefallen, also habe ich mich nach einer Lehre umgesehen. Hier am BFI fühle ich mich sehr wohl, die Ausbildung ist abwechslungsreich und praxisnah und auch die Jobchancen sind sehr gut!"