Wien wächst und damit auch seine 23 Bezirke. Was Meidling ausmacht, haben wir in Zahlen gegossen.



WIEN/MEIDLING. Man soll ja bekanntlich keiner Statistik trauen, welche man nicht selbst gefälscht hat. Wir verlassen uns bei den Daten und Fakten aber auf das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien". Dieses besagt, dass von 1.920.949 Menschen in Wien 96.998 in Meidling leben. Der 12. Bezirk trägt also maßgeblich dazu bei, um Wien im 21. Jahr des 21. Jahrhunderts zur fünftgrößten Stadt der Europäischen Union zu machen.

Die größte Altersgruppe im 12. Bezirk stellen die 30- bis 44-Jährigen: Exakt 22.765 Meidlinger sind diesem Bereich zuzurechnen. Ebenfalls interessant: 7.420 Menschen sind 75 Jahre oder älter.

Bäume, Wohnen, Autos

Themen, die uns in den Grätzeln der Stadt begleiten, lassen sich auch statistisch bestens darstellen. So stehen in Meidling insgesamt 3.969 Straßenbäume. Davon zählen 1.046 zur Gattung der Linde, gefolgt vom Ahorn (984).

Wer an Bäume denkt, der stößt in Wien unweigerlich auch auf die Frage: Baum oder Auto?Wienweit werden 899.709 Kraftfahrzeuge gezählt. Darunter fallen Pkw, Busse, Lkw, Motorräder oder etwa Zugmaschinen. Mit 41.788 motorisierten Vehikeln liegt Meidling im Bezirksvergleich an der 8. Stelle. Genau 34.594 Pkw rollen über den Asphalt von Ruckergasse und Co.

Die Meidlinger gehen gerne am Markt einkaufen.

Foto: Foto: Markt Meidling

hochgeladen von Miriam Al Kafur

Um die Bezirke auch lebenswert zu machen, benötigt man genügend Wohnraum. In Meidling sind 48.091 Wohnungen bewohnt. Der größte Teil entfällt hier auf Singlehaushalte. Von nur einer Person werden 22.398 Wohnungen genutzt. In einer Wohnung im 12. Bezirk sind im Schnitt 2,02 Menschen zuhause.

Mit Kind und Kegel

Für ein erfülltes Leben im Grätzel braucht es auch Möglichkeiten, um aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Für Eltern und deren Sprösslinge sind dabei Spielplätze und Parks essenzielle Orte für Freizeit, Spiel und Spaß. Bekanntlich zählt Wien zu den grünsten Städten der Welt. Beweisstück A: In Wien gibt es 995 städtische Parkanlagen – 56 davon liegen in Meidling. In diesen Parks kann man auf 886 Bänken Platz nehmen.

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Auch bei den Spielplätzen muss man sich im 12. Bezirk nicht verstecken. Insgesamt 89 stehen an 28 Standorten zur Verfügung. Somit können sich große und kleine Kinder auf einer Fläche von 35.645 Quadratmetern austoben.

Mehr zum Thema:



Alle Spielplätze im 12. Bezirk