MELK. Gemütliche Atmosphäre, entspannte Gäste und eine außergewöhnliche Band: Beim ersten Live-Konzert seit Monaten, präsentierte die Blechbläser-Truppe mit einem "Corona Special" in der Wachauarena, eine fantastische Show.

Die musikalische Vielfalt und die Spielfreude der Musiker übertrugen sich auf die Konzertbesucher und weckten deren Lebensgeister.

Mnozil Brass übermittelten Ausstrahlungskraft und wandelten ihr Gefühl in ein musikalisches Musikerlebnis um. Ein gelungenes Konzert, wobei komödiantische Einlagen und Gesangsdarbietungen das Publikum begeisterten. Die BEZIRKSBLÄTTER haben sich unter die Gäste gemischt und fanden heraus, dass viele von Ihnen schon öfters ein Konzert bei der beliebten Band besucht haben. Wie zum Beispiel Franky Schirz und Christa Azodi: "Ich hab die Gansch-Truppe schon sechs mal bewundert und ich bin immer wieder überwältigt." Ebenso Stammgäste sind Petra Sautner, Ute Ungar und Marlies Reichl. Sie sind immer gespannt auf eine musikalische Überraschung der siebenköpfigen Band. Für Wolfgang Rosa und Alfred Zeilinger ist ein Konzertbesuch von Mnozil Brass in Melk Pflicht, immerhin sind die beiden Schulfreunde von Thomas Gansch.