Digitalisierung: Volksschüler haben weitere Notebooks und Tablets erhalten

Der Gemeinderat hat den einstimmigen Beschluss für den Ankauf von weiteren Notebooks und

Tablets gefasst. Insgesamt gibt es jetzt 7 Notebooks und 4 Tablets in der Volksschule und es wird schon fleißig damit gelernt. Die Digitalisierung ist sehr wichtig und damit kann der

Unterricht künftig mit modernen Unterrichtsmethoden ergänzt werden.

Die Digitalisierung sei schon lange im Leben unserer Kinder und Jugendlichen angekommen, so Bgm. Gerlinde

Schwarz beim Besuch in der Volksschule.

Dir. Herta Bugl bedankte sich bei den Vertretern der Gemeinde, dass die Wünsche der Lehrkräfte und Kinder immer zeitnah erfüllt werden.