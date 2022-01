Seit bereits 10 Jahren betreute das Team „Regenbogen“ von Margarete und Herbert Pichler mit Tochter Tamara bis heute rund 600 Personen mit ihren professionellen 24 Stunden Betreuern.

PETZENKRICHEN. Zum Jubiläum gratulierten neben Bürgermeisterin Lisbeth Kern auch WK Bezirksobfrau Silvia Rupp und dankten ihnen für ihr vorbildliches Engagement in Sachen Altenpflege. „Wir waren vom Thema Altenpflege und Betreuung persönlich betroffen. Keines der am Markt befindlichen Unternehmen konnte uns überzeugen. Durch unsere Situation verstehen wir die Sorgen und Bedürfnisse der Angehörigen und der betroffenen Kunden“ so Margarete und Herbert Pichler aus Petzenkirchen. Darum gründeten sie vor zehn Jahren die Organisation „Regenbogen“ und stehen seither zusammen mit ihren fachlich bestens ausgebildeten Mitarbeitern rund um die Uhr, durch eine 24 Stunden Betreuung, für ihre Kunden zur Verfügung.