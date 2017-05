Wirtschaftsfrühling Bergland/Ybbs: "Wichtige Stütze für den Bezirk"

09.05.2017, 09:16 Uhr

Wirtschaftskammer-Obmann Franz Eckl über den Wirtschaftsstandort Ybbs/Bergland

Speziell beim B1-Center, wo – von Melk kommend – links Bergland und rechts Ybbs ist und die Bundesstraße sowie die Westautobahn angrenzen, hat sich dieser Ort zu einer wichtigen Stütze in der Wirtschaft etabliert. Er ist auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken, auch dank der wirklich tollen Verkehrsanbindung.Ein Sprichwort sagt "Wo Schwalben sind, fliegen Schwalben zu". Der Konsument begibt sich immer mehr im Internet auf die Suche nach den Sachen, die er kaufen möchte. Wenn er sieht, dass es die Möglichkeit gibt, seine Einkäufe vor der "Haustür" zu erledigen, dann kauft im Ort ein.Das ist ein großer Vorteil von den beiden Gemeinden. Die Vielfalt ist dort gegeben und es wird darauf geachtet, dass der Wettbewerb fair vonstattengeht. Wenn man zu dieser Vielfalt dazukommen möchte und auch dahinter ist, ist man auf jeden Fall in Bergland und Ybbs richtig.

Auf jeden Fall unbegrenzt. Dieser Ort hat in den letzten Jahren einen so enormen wirtschaftlichen Aufschwung mitgemacht, die Betriebe sind mitgezogen und haben die Zeichen der Zeit erkannt und das Angebot dementsprechend angepasst. Die Weiterentwicklung findet hier dauerhaft statt.Sehr glücklich. Hier passt das Sprichwort: "Wo Verkehr ist, bewegt sich auch was". Dies ist für unseren Standort gegeben. Pro Tag fahren rund 30.000 Fahrzeuge an Ybbs und Bergland vorbei. Wenn man dann noch auf sich aufmerksam macht, hat man schon gewonnen. Das ist hier an der Westautobahn und an der Bundesstraße der Fall.