Ausstellung im Union Zentrum

WOLKERSDORF. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Sportunion Wolkersdorf wurde eine Ausstellung organisiert, die bis Semesterende auf zahlreiche Besucher wartet.

Gabriele Mitschek, seit über 25 Jahren Trainerin der Sportunion Wolkersdorf, und Geschäftsführerin Ing. Mag. Bettina Dürrheim zeigen, dass auch künsterisches Geschick in den Mitgliedern der Sportunion steckt. Rund 30 Bilder schmücken in den kommenden Monaten das Unionzentrum in der Kirschenallee. Zu sehen ist die Ausstellung bis 30. Jänner von 8 -23 Uhr in der Sportunion Wolkersdorf (Kirschenallee 4, 2120 Obersdorf).