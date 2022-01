Kräuterhexen und Kraudara - echtes regionales Wissen aus dem Weinviertel

NEURUPPERSDORF. Am 20. 4. 2022 startet wieder mit vollem Elan und mit einer neuen Referentin, Katharina Klaus, ein Kräuterkunde-Lehrgang im Kräuterdorf Neuruppersdorf. Katharina Klaus ist zertifizierte Kräuterpädagogin und Expertin für Traditionelle Europäische Medizin (TEM).

Die zukünftigen Kräuterhexen und Kraudara erhalten in 7 Modulen das Rüstzeug für ihre Wanderungen durch die Natur. Von allgemeiner Kräuterkunde über Kochen mit Wildkräutern bis hin zum praktischen Arbeiten mit Kräutern wird in halbtägigen Seminaren alles Wissenswerte über Kräuter vermittelt. Selbstgemachte Kräuterseifen, Badesalze oder Kräutersalz können danach mitgenommen werden. Neben fachlichem Kräuter-Hintergrund steht als besonderes Modul die Weitergabe von überliefertem Weinviertler Kräuterwissen und der Bräuche im Jahreskreis im Mittelpunkt. Diese regionale Komponente macht die Ausbildung so einzigartig.

Nach Abgabe einer schriftlichen Arbeit werden im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Juni 2022 die Urkunden übergeben.

Einer interessanten Kräuterwanderung steht dann nichts mehr im Wege – so wie es bereits viele ausgebildete KräuterführerInnen aus dem Weinviertel in die Praxis umgesetzt haben. Organisiert wird der Kräuterkunde-Kurs in bewährter Manier von AGRAR PLUS Weinviertel.

Alle Veranstaltungsorte liegen im 1. Weinviertler Kräuterdorf Neuruppersdorf, wobei es in Neuruppersdorf ganzjährig ein reiches Angebot rund um Kräuter gibt, wie z.B. viele Kräuter-Vorgärten, einen Kräuter-Wanderweg u.a.m.

Kursgebühr inkl. aller Unterlagen und Materialien: € 320. Nähere Informationen zur Ausbildungsreihe und Anmeldemöglichkeit unter www.agrarplus.at oder nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt auf.