Sommerkino im Mamuz Mistelbach

MISTELBACH. Der Sommer steht vor der Tür und damit ist es Zeit, das der Verein film.kunst.kino mit seinem Kino-Programm ins Freie übersiedelt. In der heurigen Sommerkino-Programm werden im August vier Filme auf der Piazza des MAMUZ Museum Mistelbach gezeigt. Außerdem wird erstmals auch eine der Katastralgemeinden bespielt - und zwar wird ein Film in der Freien Werkstatt in Frättingsdorf gezeigt. Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen zur jeweils geplanten Beginnzeit im Kino Mistelbach statt.

Es warten fünf hervorragend witzige und charmante Komödien - von der Erfindung des Restaurants, über singende Fischer bis hin zu animiertem Deix-Kult.

Spieltermine & -filme

Á LA CARTE! – FREIHEIT GEHT DURCH DEN MAGEN, am Dienstag, 2. August

ROTZBUB – DER DEIX FILM am Dienstag, 9. August

DAS LEBEN IST EIN FEST am Dienstag, 16. August

DAS UNERWARTETE GLÜCK DER FAMILIE PAYAN am Dienstag, 23. August

Alle Filme starten bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21 Uhr) auf der Piazza des MAMUZ Museum Mistelbach.