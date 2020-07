Tribute Night No.1 in Siebenhirten

SIEBENHIRTEN. Unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen präsentieren sich am 21. August KORNFELD mit Lokalmatador Reinhard Reiskopf und der Rock 'n' Roller Wayne Martin mit Band und liefern sich ein Duell der Superlative. Deutscher Schlager gegen Rock 'n'Roll auf dem Areal des Hofstadls in Siebenhirten. In Worten hat der Schlagabtausch bereits begonnen.

Wayne Martin: "Maßnahmen wie Händewaschen, Impfungen, Tragen von Masken, Ausgangs- und Einreiseverbote, Lockdowns, Babyelefanten, Grundrechte-Demos usw. sind bei einer gewissen tonalen Ausdrucksform leider völlig wirkungslos!!! Nur der gute alte ROCK ’N' ROLL verschafft hier Hoffnung und eine Linderung der Symptome. Aber eines ist klar: Selbst wenn wir die Schlacht bei Mistelbach/Siebenhirten für uns entscheiden, wir werden mit dem Deutschen Schlager leben müssen!"

Reinhard Reiskopf (Kornfeld): "Rock 'n' Roll?!? Da gibt's noch Überlebende? Dachte die Spezies wäre gleich nach den Dinosauriern ausgestorben!?! Naja, wir blicken gespannt auf das was uns bei diesem Duell erwartet. Freuen uns auf die Gesichter der Musik-Dinos, wenn sie merken, dass das Publikum die Zeilen der Schlagerhits in- und auswendig kennt und von Song zu Song mehr in Ekstase gerät. In diesem Sinne: Lasset die Spiele beginnen! Wir werden euch schon den Staub von den Schulterblättern pusten..."

Lassen Sie sich das nicht entgehen, Vorverkaufstickets um € 18 gibt's ab 3. August im Bürgerservice der Stadtgemeinde Mistelbach und unter www.liveandmore.at.