EBERSDORF. Am 31. Juli 2020 musste die Feuerwehr Ebersdorf an der Zaya zu einem wichtigen Einsatz ausrücken. Michael Vock jun., Feuerwehrkommandant der FF Ebersdorf an der Zaya, gab seiner Carina am Standesamt in Mistelbach das Ja-Wort.

Die FF-Kameraden aus Ebersdorf sowie das Bezirksfeuerwehrkommando gratulieren dem Brautpaar recht herzlich.