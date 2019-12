Schleinbach. Die Bücherei Lesetreffpunkt Schleinbach bewarb sich heuer beim 9. NÖ Bibliotheken Award der Fachtagung der öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich. „Schwerpunkt im Jahr 2019 sind Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, die in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Bibliotheken über den Buchverleih hinaus ein reichhaltiges Angebot in ihren Gemeinden anbieten, und das zuweilen auch außerhalb ihrer Räumlichkeiten. Diese Projekte zeigen auf, dass die Bibliothekarinnen und Bibliothekare Mobilität in unterschiedlichster Form einbringen und leben, sowohl in ihrer Arbeit mit den Medien und deren Vermittlung, als auch im Tun und Denken und auf diese Weise das Gemeindeleben nachhaltig mitgestalten und bereichern.“ (Quelle: Servicestelle Treffpunkt Bibliothek). Die Bücherei Lesetreffpunkt Schleinbach wurde am City Campus von Wiener Neustadt mit dem 3. Platz in der Kategorie „Zielgruppenorientierte Projekte“ ausgezeichnet.

Die Bücherei bietet folgenden Service an: „Buch ins Haus - Wir liefern Deine Bestellung jeden Mittwoch zu Dir nach Hause“. Dieser Service wurde bewertet und geehrt. Er wird von den Büchereikunden der Gemeinde Ulrichskirchen-Schleinbach-Kronberg, welche nicht die Möglichkeit haben, zu den Öffnungszeiten in die Bücherei zu kommen, gerne angenommen. Übergeben wurden die Urkunden von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko an den Bibliothekar Franz Köstler, der diese stolz entgegennahm. Herzliche Gratulation!