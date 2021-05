GROSSKRUT/ALTHÖFLEIN. Nach 43 Jahren im Landesdienst wurde der gebürtige Althöfleiner Franz Rotzer von der Landtagsdirektion in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In den Landesdienst eingetreten im Jänner 1978, hat Franz Rotzer sechs Landtagspräsidenten und vier Landeshauptleute überdauert. In dieser Zeit betreute er unglaubliche 537 Landtagssitzungen samt mindestens genauso vielen Ausschusssitzungen und sorgte unter anderem dafür, dass die Abgeordneten zeitgerecht die Anträge und Verhandlungsgegenstände übermittelt bekamen.

Landtagspräsident Karl Wilfing: „Wir kennen uns bereits aus unserer gemeinsamen Jugendzeit in der Jungen ÖVP. Ich bedanke mich herzlich für viele unterstützende Jahre im Büro der Landtagsdirektion und wünsche vor allem Gesundheit und einen angenehmen Ruhestand.“ Franz Rotzer wurde im Jahr 1987 seitens des Bezirkshauptmanns a.D. Foitik „Dank und Anerkennung“ ausgesprochen. Das Dekret wurde Franz Rotzer für die Rettung seines Vaters aus dem Gärgas-Keller überreicht.

Mit seiner Frau Renate lebt Franz Rotzer in Wien und ist dennoch über all die Jahre seinem Heimatort Althöflein treu geblieben. Und dort hat er auch seit seiner Jugend die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz aktiv unterstützt.