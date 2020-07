Große Schwemmreinigung in Eichenbrunn

EICHENBRUNN. Auch wenn heuer, bedingt durch die aktuelle Corona-Situation, kein Sautrogrennen in Eichenbrunn stattfindet, war es notwendig, die Dorfschwemme zu säubern. Algen und Wasserpflanzen gedeihen vor allem in den Sommermonaten prächtig und daher haben der Verschönerungsverein und die Wassergenossenschaft zu einer Großreinigung eingeladen. Jung und Alt halfen mit und stürzten sich mit Gabel und Rechen in das ausgelassene Becken. Auch ein Traktor mit Frontladerschaufel kam zum Einsatz. Erschwert wurde der Einsatz durch den einsetzenden Regen.

Bei dieser Gelegenheit, und weil die Helferinnen und Helfer so zahlreich gekommen waren, wurden aber zusätzlich auch weitere Sanierungsarbeiten beim Holzgeländer entlang der Kirchenstraße durchgeführt.

Nach der Verschönerungsaktion gab es für alle Helferinnen und Helfer lobende Worte und – wie nach jedem Einsatz üblich - einen kleinen Imbiss samt Umtrunk. Erstmalig kam dabei eine Bundesheer-Gulaschkanone zum Einsatz. Thomas Bergmann kredenzte ein köstliches Rindsgulasch für die durchnässten Helfer in der Trift-Kellergasse.