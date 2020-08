Mistelbach: Dieser Tage fand beim Schützenverein Mistelbach der zweite Teil der diesjährigen Jungjägerprüfungen statt. Zu diesem Termin stellten sich insgesamt neun Prüflinge der Befragung durch die Jungjägerprüfungskommission.

Frauenanteil größer als Männeranteil

Erstmals in der Geschichte der Jungjägerausbildung in Mistelbach war der Frauenanteil an einem Prüfungstermin größer als der Anteil männlicher Prüfungswerber, so der Kommissionsvorsitzende Leopold „Udo“ Washüttl.

Nach positiver Absolvierung der mündlichen Prüfung und folglich auch des praktischen Schießens konnten sich fünf Ladies und zwei Männer über die bestandene grüne Matura freuen.

Drei weitere Prüfungstermine stehen in den nächsten zwei Wochen noch an.

Interessenten finden mehr Informationen über jagdliche Events jederzeit auf www.jagdbezirk-mistelbach.at

Waidmannsheil

Am Foto: Prüfungskommissionsmitglieder Ing. Wolfgang Rauscher und Ing. Herbert Pickl, Jungjäger/innen Denis Alicic, Eva Diewald, Sophie Frühwirth, Karin Hager, Patricia Löffler, Zofia Wodniak, Vorsitzender Udo Washüttl und Oberschützenmeister Josef Kohzina.