PILLICHSDORF (gdi). Bob, der Baumeister ist in Pillichsdorf derzeit ganz in seinem Element. Gleich zwei Großbaustellen im Ortskern sind hochaktiv und sollen im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Die Volksschule wird um 2,6 Millionen Euro generalsaniert und um einen Turnsaal und einen Speisesaal erweitert. Durch zusätzlich eigene Zugänge und Sanitärbereiche für außerschulische Vereine werden diese neuen Räumlichkeiten auch anderen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen. Für ältere Bürger entstehen im Pfarrgarten der Kirche 20 barrierefreie Wohnungen mit Gemeinschaftsflächen. Dieses neu errichtete Gebäude wird auch für Betreuungsvarianten in verschiedenen Ausformungen genutzt werden können.

Digi-Pillich

Eine zukunftsoriente moderne Verwaltung wird im Gemeindeamt Pillichsdorf laufend implementiert. Der gesamte Bauaktenbestand ist digitalisiert und somit auf Knopfdruck abrufbar. Das vielzitierte papierlose Büro ist hier ebenfalls Realität, sämtliche Akte sind elektronisch angelegt. In naher Zukunft wird der Kanalkataster ebenfalls digital verfügbar sein und rasch Auskunft geben können, in welcher Lage und Tiefe sich beispielsweise Hausanschlüsse befinden und wo Abzweigungen bestehen. Dafür wurde bereits das gesamte Kanalnetz vermessen, dabei zugleich gereinigt sowie auf schadhafte Stellen überprüft.

Alternative zum Bankomat

Bank geschlossen und Bankomat abgebaut: Dieses Szenario trifft immer mehr Gemeinden. Auf der Gemeindestube Pillichsdorf sind nun Barauszahlungen über das eigene Konto möglich, was besonders nicht mobilen Bürgern zu Gute kommt. In einer weiteren Vorreiterrolle stellt die Gemeinde Ecards mit dem dafür erforderlichen Passfoto aus. Bei manchen Personen ist kein Foto in den staatlichen Registern dafür vorhanden und daher wurde an diese von der ÖGK keine neue Ecard automatisch zugesendet. Eine aktuelle Ecard kann im Bezirk nur bei der ÖGK in Mistelbach und eben bei der Gemeinde Pillichsdorf mit Passfoto beantragt werden.