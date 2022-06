„Gewaltig, was die Schüler der Volkschule Neudorf im Weinviertel unter der Projektleitung ihrer Lehrerin Petra Schreiber in den letzten Monaten geleistet haben“, lobte Direktorin Eva Brezina. Die Präsentation ihrer Werkstücke aus Stein und gebrannter Erde fand nun am Biohof Schmidt im Rahmen eines Schulfestes statt. In einem riesigen Stauden- und Kräuterbeet konnten die zahlreichen Gäste schillernde Schmetterlinge, Igel, Raupen oder Schnecken, Fische und Herzen entdeckten. An einer große Sandsteinskulptur und darum herum fanden sich die unterschiedlichsten, lächelnden, steinernen Gesichter.

Der Appell von Bürgermeister Stephan Gartner, im Rahmen des Viertelfestivals NÖ doch auch einen Beitrag zu gestalten, wurde sehr gerne von der Schule aufgenommen. Die Schüler entwickelten eine Kreativität, die Lehrer wie Künstler in Erstaunen versetzte.

Zum Thema „Breites Lächeln“ wurden die 20 Schüler der vierten Volksschulklasse in zwei vierstündigen Workshops von Harry Raab im Kunsthaus Niederleis an das Kunst-Schaffen herangeführt. Mit dem Holz- und Steinbildhauer gestalteten die Zehnjährigen ganz individuelle Specksteinköpfe. Harry Raab besorgte 10kg schwere Specksteine und zeichnete mit roten und blauen Linien vor, wo anschließend mit Raspeln angesetzt oder geschliffen wurde.

Daneben gestalteten alle 67 Schüler der Volkschule mit Keramikerin Renate Pelzer je ein Werkstück aus Ton und glasierten sie in einem zweiten Arbeitsschritt. Der anschließende Brennvorgang fand im Atelier von Renate Pelzer statt.

Der Ausblick vom Bio-Bauernhof Schmidt über die weiten Ebenen des Weinviertels symbolisierte auch das Festival-Motto „Weitwinkel“. Beim Schulfest ließ die Bläserklasse unter Katharina Schödl-Hummel ihre Stücke ins Weite klingen.

Der Elternverein sorgte ganz hervorragend für die Verpflegung.

Der Holz- und Steinbildhauer Harry Raab interpretierte an einem zwei Tonnen schweren, großen Sandsteinblock das Thema „Breites Lächeln“ mit Fäustel und Steinbildhauer-Eisen. Motive aus den erarbeiteten Specksteinskulpturen zum Projekttitel wurden ebenso eingearbeitet wie fröhliche Gesichter von Pflanzen, Tieren und Menschen. Die so entstehende „begreifbare“ Skulptur wird später gemeinsam mit den Specksteinskulpturen der Schüler als Freiluft-Installation im Ortszentrum von Neubau aufgestellt.