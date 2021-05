WOLKERSDORF. Vier Blockflötisten der Musikschule Wolkersdorf durften beim Bundeswettbewerb prima la musica in Salzburg teilnehmen und sich mit weiteren 28 Teilnehmern aus ganz Österreich einer hochkarätigen Jury präsentieren.

Erstmals war die RegionalMusikschule Wolkersdorf mit Sebastian Kienleitner beim Bundesbewerb in der Altersgruppe III+ vertreten. Der Wolkersdorfer Musikschüler hat am Bewerb mit „sehr gutem Erfolg teilgenommen und erspielte mit 87,40 Punkten Silber.

Unschlagbare Qualität

Besonders hervorgehoben wurde von der Jury seine „unschlagbare Musikalität“. Von Robert Finster erhielt der Wolkersdorfer Blockflötist den Titel „Rattenfänger von Salzburg“ für sein gefangennehmendes Spiel. Mit einem Sack voll Tipps für Verbesserungen geht der Unterricht jetzt weiter.

„Es ist zwar hart, als Lehrkraft in den Jurygesprächen die (teilweise auch vermeintlichen) Versäumnisse und Fehler der eigenen Arbeit aufgezählt zu bekommen,“ meint eine etwas erschöpfte, aber überglückliche Musikschullehrerin Roswitha Schmatzberger nach dem Wettbewerbswochenende, „Gleichzeitig ist dieses regelmäßige Feedback aus sehr kompetentem Mund ein stetiger Antrieb, den Unterricht weiter zu entwickeln und zu verbessern.“

Platz 1 für Caroline Starnberger & Jolanda Manhart

In der AG II sorgte Caroline Starnberger für einen ersten Preis. Das Ergebnis ihrer sehr konzentrierten und disziplinierten Arbeit, gepaart mit der nötigen Musikalität.

In der AG I freuen sich Jolanda Manhart - „ein Wirbelwind mit fesselnder Bühnenpräsenz“ - über einen ersten Preis und Leonie Isabel Matti - „mit einem großen Artikulationsspektrum und positiver Energie auf der Bühne“ - über einen zweiten Preis.

Anerkennung

Alle Teilnehmenden konnten sich seit dem Landeswettbewerb noch einmal großartig steigern! Sogar die Rektorin der Musikuni Wien Ulrike Sych, wurde durch die Beiträge auf die Musikschule Wolkersdorf aufmerksam und drückte ihre Anerkennung aus.

Die Vorbereitungen für den Bundeswettbewerb waren anstrengend und harte Arbeit, berichtet Roswitha Schmatzberger weiter: „Doch wenn ich sehe, mit welcher Freude und Kompetenz die Teilnehmer*innen ihre Musik in Familie, Schule und Gesellschaft tragen, lohnt sich alle extra Mühe!“

Ihr Dank gilt auch ihrer Kollegin Barbara Rektenwald für deren großartige Unterstützung als Korrepetitorin. Die Klavierlehrerin setzte sich während der Vorbereitungszeit intensiv mit dem Begleiten am Cembalo auseinander und organisierte sogar zwei Proben in Wien an einem zweimanualigen Cembalo. Damit konnten Wettbewerbsbedingungen sehr gut trainiert werden. Mit finanzieller Hilfe des Fördervereins wurde zudem das Cembalo der Musikschule klanglich soweit in Stand gesetzt, dass es gut für den Unterricht und die Begleitung eingesetzt werden kann.

Gratulation

Immer die nötigen Räume für extra Proben stellte Musikschulleiter Alexander Blach zur Verfügung: „Beim Bundes-Wettbewerb solche Ergebnisse zu erzielen, ist eine großartige Leistung unserer äußerst talentierten jungen Musikerinnen und Musiker!“ zeigt er sich beeindruckt. „Als Leiter der RegionalMusikschule bin ich wirklich sehr stolz, dass sie alle sich dieser großer Herausforderung gestellt und dadurch ihr Können bewiesen haben. Mein besonderer Dank gilt meiner lieben Kollegin Roswitha Schmatzberger für ihre intensive und umfassende Vorbereitungsarbeit und ebenso meiner Kollegin Barbara Rektenwald für ihre qualitativ hochwertige Unterstützung als Begleiterin!“

Entsprechend begeistert ist auch der Wolkersdorfer Stadtchef vom ausgezeichneten Abschneiden der Wolkersdorfer Musikschüler bei diesem renommierten Musikbewerb: „Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass wir mit dem vielfältigen Ausbildungsangebot an unserer Musikschule den Grundstein für diesen hervorragenden Erfolg gelegt haben“, meint Wolkersdorfs Bürgermeister Dominic Litzka. „Die Stadtgemeinde Wolkersdorf schafft damit allerdings lediglich die erforderlichen Rahmenbedingungen: Erst wenn engagierte Lehrkräfte auf motivierte Schüler und unterstützende Eltern treffen, ist ein derart großartiges Abschneiden möglich! Vielen Dank, dass ihr den Namen unserer Stadt so positiv in die Musikwelt hinaustragt!“

Ergebnisse

Sebastian Kienleitner - Altersgruppe (AG) III+ Silber, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen

Jolanda Manhart, AG I: 1. Preis

Caroline Starnberger, AG II: 1. Preis

Leonie Isabell Matti, AG I: 2. Preis