Die FJ Wilfersdorf startete die Vorbereitung für das Fertigkeitsabzeichen Sicher zu Wasser und zu Land am 25.09.2021. Dazu wurde im Teich in Bernhardsthal das Zillenfahren geübt. Davor brachten die ausgebildeten Zillenfahrer der FF Wilfersdorf und FF Bullendorf den Jugendlichen die Grundlagen des Wasserdienstes bei. Anschließend durften diese mit den Zillen die ersten Runden am Teich drehen.