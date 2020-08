HÜTTENDORF. Ein mit 20 Personen sehr gut besetztes Mixed-Doppelturnier ging bei angenehmen Tenniswetter in Hüttendorf über die Bühne. Gespielt wurde zunächst in zwei Gruppen zu je fünf Paaren im Modus „Jeder gegen Jeden“ bei einer Spieldauer von 20 Minuten pro Begegnung.

So standen am Ende die jeweiligen Gruppensieger, Gruppenzweiten etc. fest. In Kreuzspielen der jeweils Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Gruppe wurden schließlich die Halbfinalspiele ermittelt, ehe sich am Ende des Tages Isabella Greis gemeinsam mit Josef Schwab gegen Sigrid und Thomas Paltram gegenüberstanden.

Letztere setzen sich mit einem knappen 7:6 Sieg durch und sicherten sich damit Platz 1. Platz 3 holten sich Gerti und Karl Schatz vor Karin Wilhelmer und Josef Hackl. Während des gesamten Tages wurden die gültigen COVID-Bestimmungen eingehalten.