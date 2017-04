Folkshilfe und Skolka beim Mailive

28.04.2017, 11:18 Uhr

Hauptaugenmerk dabei – wie der Event-Name bereits verrät – ist Live-Musik! Bei dieser Veranstaltung wird großen Wert gelegt bekannte Bands ins Weinviertel zu holen bzw. unbekannteren aufstrebenden Bands aus der Umgebung die Möglichkeit und Plattform zu bieten, sich auf einer Bühne vor Publikum zu präsentieren.Einige namhafte Bands konnte man bereits in Hörersdorf begrüßen, wie beispielsweise Russkaja, Alkbottle, PBH-Club, Smaltalk, Panjapol, Avier, u.v.m..

Oberösterreich meets Weinviertel

Vorverkauf

Dieses Jahr wird die Jugend Hörersdorf am Mittwoch, den 24. Mai folgende Bands präsentieren: Folkshilfe - Beginn 22.00 Uhr.Die oberösterreichische Band spielt Popmusik in einer etwas anderer Besetzung und überzeugt mit Gitarre, Schlagzeug, Steirischer Harmonika und dreistimmigen Gesang ihr Publikum.Im Jahr 2014 wurde die Band zur Teilnahme zum Eurovision Song Contest 2015 eingeladen und belegten in der Schlussrunde den vierten Platz.Im Anschluß um 23.30 Uhr kommen die Lokalmatadoren Band SKOLKA.100 % Weinviertler Dialekt, eine rasante Mischung aus Ska und Polka mit Posaunen, Trompeten, Kontrabass und Gitarrenriffs, die in den Füßen jucken: Das sind SKOLKA.2008 in den tiefsten Kellerröhren des Weinviertels entstanden, sorgt die 8-köpfige Band seit den letzten Jahren für großen Wirbel in der österreichischen Musikszene. Schon als SKOLKA noch in den Kinderschuhen steckten, heizten die 7 Burschen und 1 Mädl ihren Fans als Supportact von großen Namen wie Russkaja und Alkbottle ordentlich ein und brachten neuen Groove auf die Tanzflächen Niederösterreichs. Ihre erste EP „Gemma Gemma!“ erschien 2013.2014 katapultierte die Teilnahme an einer Musikshow auf dem österreichischen TV-Sender Puls 4 ihren bisher größten Hit „Gemma, Gemma!“ für eine Woche auf Platz 34 der Austria Top40 und mehrere Wochen unter die Top Ten auf Radio Kärnten.Vorverkaufskarten für Mailive für nur EUR 13,-- unter http://mailive.hoerersdorf.at oder via Mail: mailive@gmx.at