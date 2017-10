Kathrin Schuh-Hoffinger und Eva Arnold „Musical, Schlager und Hits“

17.10.2017, 11:24 Uhr

Termin

Neben echten Evergreens von ABBA, Frank Sinatra, Marlene Dietrich oder Udo Jürgens hören Sie an diesem Abend Musicalhighlights aus Beauty & The Beast, Elisabeth, Evita, Mozart, Jesus Christ Superstar, Les Miserables und einiges mehr.Freitag, 17. November 2017Kulturhaus EibesbrunnEinlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.Karten im Vorverkauf und Reservierung: € 15,-bei Erwin Pollany 0664 3833029oder per mail: pollany@aon.atoder an der Abendkassa € 17,-