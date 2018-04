Staatz: "The Jewel Tones" sind in Swing-Stimmung

23.04.2018, 14:13 Uhr

Jewel Tones

Kartenpreise:

„In the Mood: Let’s swing again“ – The Jewel Tones.Ruby, Emerald und Sapphire sind „The Jewel tones“, Wiens "glitzerndes" Vocal-Swing-Trio. Die drei nordamerikanischen Sängerinnen erinnern mit ihrem Sound an jenen der Andrew Sisters und mit ihrem Look an den alten Hollywood-Glamour der 40er und 50er Jahre.Swingen Sie mit ihnen zu Hits wie "Sentimental Journey", "Mister Sandman" & "Boogie Woogie Bugle Boy" oder "Wochenend' und Sonnenschein" und "Ich bin vom Kopf bis Fuß" bei ihrer kurzweiligen Show: „In the Mood!“The Jewel Tones: Elizabeth Kennedy, Darlene Schubert, Carrie Stamenov mit Johannes Radl am Klavier. Darlene Schubert ist übrigens schon seit Jahren Gesangslehrerin der Musikschule Staatz.Vorverkauf: 9 EuroAbendkassa 11 EuroJahresabo 55 EuroVIP-Jahresabo (inkl. 1 Glas Wein): 65 EuroVorverkauf und Info:Tel.: 02524/2212-13,E-Mail: kulturzentrum@staatz.gv.atwww.staatz.at