Sicherheitsbeauftragte der Polizeiinspektion Ladendorf

03.05.2017, 15:09 Uhr

Kontrollinspektor Albert Czezatke und RevierInspektor Christian Vetter

Kontrollinspektor Albert CZEZATKE ist 55 Jahre alt und Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Ladendorf. Zu seinen Hobbies zählen ua. Schifahren, Fußball und Reisen. Gemeindepolitisch übt der Beamte die Funktion des Ortsvorstehers in Altruppersdorf aus.Revierinspektor Christian VETTER ist 42 Jahre alt und Mitarbeiter bei der Polizeiinspektion Ladendorf. In seiner Freizeit übt er die Funktion des Kommandanten-Stellvertreter bei der Feuerwehr in Paasdorf aus. Der Zuständigkeitsbereich der Beamten umfasst die Gemeinden Asparn/Zaya, Gnadendorf, Kreuzstetten, Niederleis und Ladendorf.

Der Sicherheitsbeauftragte ist zentraler Ansprechpartner für die Sicherheitspartner auf der örtlich zuständigen Polizeiinspektion. Er pflegt den Kontakt zu den Gemeindebürgern und dem Sicherheitsgemeinderat, kümmert sich um Anliegen aus der Bevölkerung und greift sicherheitsrelevante Themen der Bürger auf.Weiters setzt er wesentliche Akzente im Bereich der Prävention und der Information der Bevölkerung in Absprache mit dem Sicherheitskoordinator beim Bezirkspolizeikommando Mistelbach.