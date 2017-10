Sportstadt Gerasdorf fährt Rad

12.10.2017, 15:28 Uhr

Kids Race

Eine weitere Attraktion und wie erwartet, ein voller Erfolg, war das von Sport Vollmann angebotene Kids Race-Rennen für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren.50 begeistere Kinder nahmen unter den Anfeuerungen der Eltern und Großeltern an dem Event teil. Die Siegerehrung der jeweiligen Altersklassen fand im Festzelt statt und den strahlenden Siegern wurden Pokale überreicht. Für Speis und Trank sorgte in bewährter Weise der SV Gerasdorf/Stammersdorf.Die Möglichkeiten E-Bikes und WOOM Bikes auszuprobieren sowie ein kleiner Fahrrad-Check rundeten das Programm ab.Bürgermeister Alexander Vojta sagt: „Ich bin begeistert, dass das Kids Race so gut angekommen ist. Damit sprechen wir erstmals auch vermehrt Kinder mit dieser Traditionsveranstaltung an. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr wird es ganz sicher geben.“