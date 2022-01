Um Punkt 0 Uhr hat der kleine Ariz am 1.Jänner mit seinen 3,4 kg im Mödlinger Landesklinikum das Licht der Welt erblickt.



Nach ersten Berichten geht es der Mutter und dem Kind ausgezeichnet, die Eltern sind sehr erfreut und die erfahrene Hebamme Sigrid Hronek-Tomann - die schon bei der Geburt des Vaters dabei sein durfte - war mehr als zufrieden.

Der kleine Ariz, der mittlerweile stolze 3 Tage alt ist, ist das erste Kind der Familie. Der Junior wog 3410 Gramm und ist 49 Zentimeter groß, erfährt man vom Landesklinikum Mödling.

Der sichtlich aufgeregte und überglückliche Vater, konnte in einem ORF NÖ Interview seine Freude kaum verbergen.

"Es war eine gefühlsmäßige Explosion, es hat mich komplett übermannt, Tränen sind geflossen - das bei uns beiden. Ich bin extrem stolz auf meine Frau" sagt der stolze Vater in der ORF Sendung Niederösterreich Heute.

Die Familie ist überglücklich und hat damit ein wirklich wunderschönes Neujahrsgeschenk erhalten.

Die glücklichen Eltern mit Neujahrsbaby Ariz und Hebamme Sigrid Hronek-Tomann!

Foto: Landesklinikum Baden-Mödling

hochgeladen von Philipp Steinriegler

Nachgeholfen wurde bei der Geburt mit einer sogenannten Saugglocke.

Als eine der größten Geburtshilfestationen in Niederösterreich freute man sich im Landesklinikum Mödling über viele Neugeborene im Jahr 2021.

„Wir gratulieren – neben allen anderen glücklichen Müttern und Vätern – auch den stolzen Eltern unseres Neujahrsbabys sehr herzlich! Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle dem gesamten Team der Geburtshilfe rund um Primarius Brunner und Stationsleitung Martina Plescher für ihr hohes Engagement", so Prim. Univ. Doz. Dr. Johann Pidlich, Ärztlicher Direktor LK Baden-Mödling.

Weitere Neujahrs Baby Geburten in Österreich

Die nächsten Neugeborenen am 1.Jänner kommen aus Salzburg, hier brachte eine 27-jährige ihr erstes Kind spontan zur Welt, der Bub hat den Namen Elias und war 56 Zentimeter groß und hatte knappe 3800 Gramm.

Oberösterreich konnte "ihre" Miriam willkommen heißen, das Kind kam um 0.39 Uhr auf die Welt und ist 51 Zentimeter groß und hatte 3.600 Gramm bei der Geburt. Miriam erblickte im Krankenhaus Steyr das Licht der Welt.

Im fernen Vorarlberg kam Mariella auf die Welt. Um 1.34 durfte das Mädchen im Landeskrankenhaus Bregenz mit ihren 54 Zentimetern und 3.544 Gramm sich ihren Eltern präsentieren.

In Tirol dauert es eine Weile bis die Nr.7 der Neujahrsnacht aufwarten konnte, das war Oliver um 3.17 Uhr mit 3260 Gramm und 51 Zentimetern.

Das 8. Kind kam mit Clara in Kärnten auf die Welt, und zwar in Villach um 3.26 Uhr. Clara mißt 48 cm und hat 3.466 Gramm an Gewicht.

Im Burgenland war dann das letzte Neujahrsbaby an der Reihe. Alexander kam in Eisenstadt mit beeindruckenden 3.776 Gramm und 53 cm Größe auf die Welt.

An dieser Stelle allen Eltern und ihren Familienmitgliedern ein schönes und gesundes neues Jahr 2022.

Quellen:

+ Landesklinikum Baden-Mödling

+ Interview mit dem Vater von Ariz, zu sehen in der ORF TV Thek HIER

+ Gesundheit.gv.at

+ Fotos: Pixabay und Landesklinikum Mödling

+ Recherche Steinriegler