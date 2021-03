LAXENBURG: Frühlings Saison 2021 startet im Schloss Laxenburg !

Die Schlossanlage eröffnet dieses Wochenende wieder.

Dann gleitet die Fähre zum 210. mal über den Schlossteich zur Franzensburg.

Die historische Schlossparkanlage soll am 27. März öffnen.

Im Museum der Franzensburg soll es am 1. Mai mit Führungen los gehen.

Mit 280 Hektar Park und 6.000 m2 Kinderspielplatz ist dieser historische Park ein Wohlfühloase für den Östlichen Teil Österreichs. Viele Wiener , Niederösterreicher und Burgenländer sind hier anzutreffen aber auch aus den anderen Bundesländernist das Interesse groß.

In der Franzensburg gibt es spannende Einblicke in die langjährige Geschichte der Habsburger Dynastie.

Archiv: Robert Rieger

Chronik: Robert Rieger

Fotos: Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger