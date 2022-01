Beim landwirtschaftlichen Bio Bauernhof BARON in Muenchendorf, kann man nicht nur Bio Bauernhof Produkte erwerben, sondern die Kinder können diese auch füttern, und das Leben der Tiere am Bauernhof kennenlernen und deren freie Haltung in der Natur. Ente, Huhn, Gans, Pute, Schweinderl usw., freuen sich euch kennenzulernen. Ein reichliches Angebot steht zur Verfügung. Von eigenen Tier Zuechtungen, alten Kartoffelsorten, Äpfeln, Gemüse, Konserven, Wuersten, selbstgemachten Aufstrichen, Frisch Schlachtung, usw., bis Brot, wird alles liebevoll selbst gemacht. Überzeugt euch bitte selbst, die Öffnungszeiten und die Adresse entnehmt bitte aus den Bildern oder der Homepage. Viel Spass und guten Appetit wünscht der Autor.