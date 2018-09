Fit in den Herbst auf den 'Tut gut'-Wanderwegen

19.09.2018, 14:33 Uhr

Am 30. September findet in ganz Niederösterreich der 'tut gut'-Wandertag statt. Highlight ist dabei die Wanderung in Perchtoldsdorf auf die Franz-Ferdinand-Hütte mit Landesrat Martin Eichtinger, Bgm. Martin Schuster und ORF-Wetterexpertin Christa Kummer. Start ist um 10 Uhr am Heideparkplatz Berggasse, mit Hüpfburg sowie Mal- und Bastelexperte ist auch für Kinderprogramm gesorgt.Ebenfalls gewandert wird im Bezirk am 30. September auch in Guntramsdorf (Treffpunkt Gemeindeamt, 10 Uhr) und in Vösendorf (14 Uhr, Schlossplatz 2).Infos unter www.noetutgut.at/wandertag