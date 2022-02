Die Neubauer Designerin Alina Dax bittet Künstlerinnen und Künstler in ihr Atelier, frei nach dem Motto: "Mode ist Kunst – und Kunst ist immer in Mode!"



WIEN/NEUBAU. Ein neues Konzept erwartet Besucherinnen und Besucher im Atelier in der Siebensterngasse 28: "Alina-Art". Umgesetzt wird dort das Prinzip "Kunst trifft Mode" von Alina Dax.

"Ich biete Künstlerinnen und Künstlern Raum zum Ausstellen ihrer Arbeiten. Wir erhoffen uns dadurch Synergien und gegenseitige Hilfe in den schwierigen Zeiten", erklärt Dax. "Mein Atelier wird somit zu einem Ort der Kunst, mit toller Mode und erstklassigen Malereien. Jedes Monat wird eine andere Künstlerin bzw. ein anderer Künstler Werke ausstellen."

Eine ruhige Hand ist gefragt: Modedesignerin Alina Dax arbeitet hingebungsvoll und präzise an ihren neuen Kreationen.

Foto: Hillinger

hochgeladen von Patricia Hillinger

Dabei sollen sich die beiden Bereiche Mode und Kunst nicht nur ergänzen, sondern auch gegenseitig bereichern: "Stilvolle hochwertige Mode ist Kunst - und Kunst ist immer in Mode", bringt es Dax auf den Punkt.

Seit mittlerweile vier Jahren lebt die ukrainische Modedesignerin in Wien und gibt sich voll und ganz ihrer Leidenschaft, der Schneiderei, hin. Vor zwei Jahren eröffnete Dax ihr eigenes Atelier im 7. Bezirk. "Ich orientiere mich an klassischen und zeitlosen Schnitten. Vor allem die Zeit der 50er und 60er Jahre hat es mir angetan, wo die Entwicklung der Damenmode einen Höhepunkt in Stil und Zeitlosigkeit erfahren hat."

Farbenfrohe Malereien

Aktuell zeigt die Künstlerin Nina Honigschnabel aus Biedermannsdorf ihre Arbeiten im Dax'schen Modeatelier. "Colour of Thoughts" nennen sich die farbenfrohen Acryl-Bilder. "Für mich bedeutet das Malen etwas Magisches, das sich in den Gedanken als eine eigene Farbengeschichte abspielt. Man lässt der Hand ihren freien Lauf und folgt den Linien der Gedanken", so Honigschnabel.

"Summer Rain" nennt sich dieses Acryl-Bild von Nina Honigschnabel.

Foto: Honigschnabel

hochgeladen von Andrea Peetz

Zur Sache: Modeatelier Alina Dax

Siebensterngasse 28, 1070 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 11–17 Uhr

office@alinadax.com

0664/5785569

