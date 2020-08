Die Bauarbeiten beim Burggassenanger sind noch in vollem Gange. Bald beginnt aber wieder die Schule.

NEUBAU. Bei der Kreuzung Burggasse/Kirchengasse liegt der Burggassenanger: Aktuell ist er wegen der U-Bahn-Baustelle für die Zufahrt gesperrt, was den Alltag einiger Anrainer erschwert. Unterhalb der Kreuzung liegt in einer Nebenfahrbahn der Burggasse die Privatschule Notre Dame de Sion auf Hausnummer 37 – Anfang September beginnt dort wieder die Schule. Viele Kinder werden normalerweise mit dem Auto gebracht: Bei der Kreuzung wird in die Nebenfahrbahn eingebogen, die Kinder steigen beim Schultor aus. Während der Bauarbeiten ist das aber unmöglich, dazu wird die Busspur auf der Burggasse das Aussteigen der Kinder weiter erschweren – Probleme sind vorprogrammiert.

Als Fertigstellungstermin der Baustelle wurde von der Bezirksvorstehung der 25. September angegeben – kann er eingehalten werden? "Aktuell wird das Kreuzungsplateau hergestellt", ist aus dem Büro von Bezirkschef Markus Reiter (Grüne) zu vernehmen. "Die ausführende Firma ist dieselbe, die auch in der Neubaugasse arbeitet. Sobald die Begegnungszone dort eröffnet wird, können alle Ressourcen für den Burggassenanger verwendet werden. Der Termin wird halten."