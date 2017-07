Flawless Slam – Feminist Poetry Slam

LGBT, Feminismus und Liebe in einem Gedicht, we can handle it cause we woke up like this!



Kooperation mit Sturm auf den Turm, textstrom Poetry Slam & KosmosTheater



Moderation: Mieze Medusa & Yasmo



Termine: Mo, 16.10. & Mo, 13.11. | 20:00 Uhr

Preis: € 9,- | erm. € 7,-

Karten: karten@kosmostheater.at

Anmeldungen für einen Platz on stage: textstrom@gmail.com





TIPP

Poetry Slam Workshop um 17:00 Uhr - deine Bühne, dein Text, dein Mikro. Komm und probier dich aus beim Bühnenpoesie-Crash-Kurs!

Eintritt frei | Anmeldung: textstrom@gmail.com