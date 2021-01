BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Lehrerin Judith Hafner ging unter die Schriftsteller und verfasste binnen weniger Monate ihr Erstlingswerk, das von den zwei schlimmen Schülern Paul und Peter handelt.



Max und Moritz waren gestern. Heute ist die Zeit von Paul und Peter. Und diese Schüler stehen den prominenten Gestalten von Wilhelm Busch punkto Bösartigkeit in nichts nach. Das Buch, erschienen im Berenkamp Verlag, handelt von den Streichen der beiden Schüler und von den vergeblichen Versuchen ihres engagierten Lehrers, die Buben eines Besseren zu belehren. "Am Ende scheitert der Lehrer an unserem Schulsystem und der modernen Pädagogik", so Hafner.

Eine Besonderheit an dem Werk: das Buch ist in Reimform – nach dem Vorbild von Max und Moritz in vierhebigen Trochäen – gedichtet.

Geschichten aus dem wahren Leben

Inspiration für ihr Buch fand die Neunkirchnerin bei ihren eigenen Schulerlebnissen: "Sowie die meiner Kolleginnen und Kollegen." Hafner sieht ihren schriftstellerischen Beitrag als heitere Lektüre, die sich für alle empfiehlt, welche die Mühsal des Schulgetriebes weglachen möchten.

13 Schurkereien von Paul & Peter



Das 52 Seiten dicke Buch umfasst 13 Kapitel, die Hafner liebevoll "Schurkereien" nennt. Außerdem wird das Buch mit 26 Farbzeichnungen von Benno Meliss bereichert. Das Buch ist um 14,50 Euro im Buchhandel sowie online erhältlich.