Direkt vom Hauptplatz in Nasswald auf einer Wiese am Fuße der Rax zu sehen, der „König des Waldes“. Drei mächtige Rothirsche ließen sich das frische Grün schmecken und ästen (so wird das fressen beim Rotwild genannt) in aller Ruhe. Die Anwesenheit einiger Fotografen störte die Tiere überhaupt nicht, selbst als mehrere Jäger und der zuständige Förster auftauchten, grasten die Tiere seelenruhig weiter, offenbar wissen sie, dass sie zur Zeit Schonzeit haben….