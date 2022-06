Am Samstag den 25.06 wurde in Schmidsdorf die diesjährige Gebietsmeisterschaft des NÖEV ausgetragen. Nach einem spannenden Verlauf konnten sich die Schützen des SGV Punktegleich mit den 2. Platzierten dem ESV Flatz den Gebietsmeistertitel sichern. Somit qualifizierten sich der SGV und ESV Flatz für die Unterliga Süd.

Die Damen des SGV hatten am Sonntag dem 26.06 ihr letztes Auswärtsspiel und waren bei den Stockfalken Hohenau zu Gast. Bei drückender Hitze in der Stocksporthalle in Zellerndorf erspielten sich die Damen einen 7:3 Sieg und wurden somit Gruppensieger. Gratulation an die Damen Andrea Faustmann, Sissi Raninger, Gertrud Zisterer, Anita Schano und Melanie Ader. Sie qualifizierten sich somit für die Finalspiele um den Aufstieg in die Bundesliga welch am 2. Juli in St. Aegyd am Neuwalde ausgetragen werden.