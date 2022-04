Endlich werden wieder Kampferfahrungen gesammelt



Am 02. April fand in der Sporthalle Wimpassing seit langem wieder der erste Wettkampf statt. Um nach der langen Pandemiepause die Kinder wieder zurück auf die Matte zu holen, hat der Landesverband Niederösterreich eine Schülerliga ins Leben gerufen. Das sogenannte Shinzen Shiai versteht sich als Freundschaftskampf, bei dem sich die Nachwuchskämpfer endlich wieder mit anderen messen können. Das Shinzen Shiai fördert neben den Kampferfahrungen für die Kinder aber auch wieder den Austausch unter den Vereinen in Niederösterreich.

Das Shinzen Shiai wird als Mannschaftsbewerb ausgetragen. Bei den Begegnungen treten pro Runde neun Nachwuchskämpfer gegeneinander an, wobei es keine fixen Gewichtsklassen gibt, sondern die gesamte Mannschaft insgesamt maximal 350kg wiegen darf. Nach dem Gewicht absteigend kämpfen die Judoschüler schließlich gegeneinander.

Der Judoclub Wimpassing Sparkasse stellt zwei Mannschaften, eine in der Kategorie A und eine in der Kategorie B. Die erste Runde fand gegen die Judounion Klosterneuburg statt. Die Mannschaft JCW 1 (Kategorie A) kämpfte gegen die Klosterneuburg Hulks und JCW 2 (Kategorie B) gegen die Klosterneuburg Alligatoren. Gegen die Hulks konnten insgesamt nur 4 Siege und ein Unentschieden von 18 erkämpft werden. Die Mannschaft JCW 2 hingegen konnte 11 Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Am Ende aller Begegnungen werden alle Punkte zusammengezählt und der Gewinner mit den meisten Punkten gekürt.