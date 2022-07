Am Samstag wurden in St. Aegyd am Neuwalde die Halbfinal und Finalspiele der Damenlandesmeisterschaft im Stocksport ausgespielt. Im Halbfinale standen sich die SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen und Die Naturfreunde Weinburg, sowie der 1. Neunkirchner SGV und SSV Bad Deutsch Altenburg gegenüber. Während sich die SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen mit einem 2:0 souverän den Finalplatz erspielten, konnten die Damen des SGV nach einer großartigen Leistung einen 0:1 Rückstand noch in ein 2:1 umwandeln und somit ein Neunkirchner Finalspiel ermöglichen. Im Finale setzte sich dann die als Favorit gehandelte SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen mit einem 2:0 Sieg durch. Gratulation an die Sieger, und somit Aufsteiger in Bundesliga, sowie an die Spielerinnen des 1. Neunkirchner SGV die damit den Vizelandesmeister Titel erreichte.