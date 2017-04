DIE KINDERKIRCHE TERNITZ LÄDT ZUM KIKI FEST EIN

29.04.2017, 15:48 Uhr

Da werden die KIKI Kinder der Herz Jesu Pfarre Ternitz die 10 Uhr Messe gestalten und anschließend gibt´s das große KIKI Kinderfest mit Zaubershow! Alle sind dazu herzlich eingeladen!Nach dem 10 jährigen Bestehen der KIKI Kinderkirche, darf man wohl mit Fug und Recht von einem großen Erfolg sprechen und dem Team ihm KIKI-Hintergrund danken und herzlich gratulieren.

KIKI ist aus dem Ternitzer Pfarrleben nicht mehr wegzudenken und erfüllt eine wichtige Funktion, denn es geht um die spielerische Bildung einer gesunden Glaubensbasis für die Kinder, schon ab dem Vorschul- bzw. Volksschulalter, die ansonsten von zuhause religiös wenig oder gar nichts über den christlichen Glauben, unsere christlichen Werte und über Jesus und sein Evangelium, erfahren würden.Diakon Christian Kainrath ist der geistliche Leiter und für die kindgerechte Glaubensweitergabe und Verkündigung verantwortlich, Evi Ebruster und ihr Team unterstützen ihn dabei tatkräftig, haben es aber nicht gerne, wenn man sie in den Vordergrund stellt. Bei KIKI gibt es neben für die Kleinen verständlichen Bibelgeschichten auch viel Spiel, Spaß, Musik und Tanz!Jeder der zu KIKI kommt, bemerkt natürlich die zuerst die ungetrübte Freude der Kinder, die bei den monatlichen KIKI- Veranstaltungen auch auf die Eltern, Großeltern und die Erwachsenen überspringt, aber die enorme Arbeit, die Logistik, die themenbezogenen Vorbereitungen, die dahinter stecken, sind den meisten gar nicht augenscheinlich.Alleine für ca. 100 Menschen zwei Mittagessen zuzubereiten fordert Oberköchin Johanna Kientzl und ihre Helferleins einiges ab, denn es sollen alle zufrieden gestellt werden.Deshalb ein ganz großes Dankeschön dem gesamten Team, das mit KIKI unsere Kinder begleitet, spielerisch in den christlichen Glauben hineinzuwachsen, der nicht nur bloße Traditionspflege sein soll.Appell an Kinder, Eltern und Großeltern: Bitte kommt und seht!