Polizisten können auch gesellig sein

07.05.2017, 08:34 Uhr

Kameradschaft der Exekutive lud zum Mai-Kränzchen nach Enzenreith.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Man merkt ihm an, dass er bei der Begrüßungsansprache immer ein klein wenig nervös ist. Aber Jürgen Faulhaber (stellvertretender Kommandant der Polizeiinspektion Kirchberg) brachte seine Rede am 6. Mai im Gasthaus Leinfellner ganz gut herüber.Das Mai-Kränzchen genossen neben LA Hermann Hauer auch Warths Autobahnpolizei-Chef Gudio Bartilla mit seiner Jana, Horst und Hermi Brenner, Moni und Hans Grundtner, Polizistin Silvia Weiser und Gemeinderat Rudolf Weiser, Neunkirchens Polizeichef und Bürgermeister von Bürg-Vöstenhof Johann Hainfellner, Andrea Baci und Dr. Patricia Windbrechtinger vom Roten Kreuz Gloggnitz, Feuerwehrkommandant Thomas Rauch, Gabriele und Peter Scheibenreif, Manuela Kreiner, die mit Jürgen Faulhaber in den Mai tanzte sowie Susi Höflinger, Marcus Neugebauer und Beate Beisteiner, Neo-Pensionist Karl Ofenböck, Ternitz Polizeichef a.D., mit seiner Anni und viele mehr.