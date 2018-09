WIEDERSEHEN MACHT FREUDE - NEW TRÖDLER GOES INTERNATIONAL

17.09.2018, 09:10 Uhr

Wie aber das Leben so spielt, durch einen glücklichen Zufall oder warum auch immer, erhielt Gruber 2017 die Information, dass in einem kleinen rumänischen Ort, nahe Bukarest, ein gestohlenes Quad, zu dem die Beschreibung von Grubers Quad exakt passte, sichergestellt wurde. Ein Lob der modernen Technologie und der digitalen Vernetzung, aber auch der Beweis dafür, dass es die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen wirklich gibt.

„Es war gar nicht so einfach, das Fahrzeug durch den Formulardschungel zu schleusen!“ erinnert sich SSC Mitglied und NEW TRÖDLER Chef Fred Dietl-Schwarz, "aber dank der guten Zusammenarbeit mit der rumänischen Bundespolizei und unter kräftigem Nachdruck von Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Winkler konnte die Freigabe nach zirka einem Jahr erreicht werden!"Vollprofi in vielen Belangen Dietl machte sich sofort auf die Achse, um das Fahrzeug aus dem 966 km entfernten rumänischen Ort (eine Fahrstrecke!) abzuholen und nach seiner glücklichen Rückkehr konnte das Quad dem überglücklichen Besitzer wieder zurückgeben werden.Fred „NEW TRÖDLER“ Dietl lachend: “Ich empfehle mich für weitere, ähnliche Abholungen aus dem Ausland, werde mich aber dennoch mehr um unsere Region kümmern. Ich bin jetzt noch mehr froh, in seinem so schönen Land wie Österreich, in dem die Uhren noch normal gehen, leben zu dürfen, aber ich bin dennoch um eine Erfahrung reicher!“