90 Jahre alt - Die Pfadfindergruppe Gloggnitz

Unseren Geburtstag feiern wir mit einem großen Fest am Gloggnitzer Hauptplatz. Ab 14.00 wird unser Jubilamboree eröffnet und dann gibt es zahlreiche Pfadfinderaction zu erleben - was passiert alles so an einem PFadfinderlager und wie schmeckt z.B. Stanglbrot und wer schafft es eine ganz spezielle Patrullenkiste zu öffnen und was ist das überhaup? ;)Ab 18.00 gibt es köstliche Schmankerl vom offenen Feuer wie Kasnockerl und Pfadi-Eintopf oder Palatschinken. Zu einem richtigen PFadfinderlager gehört natürlich auch ein Lagerfeuer mit Liedern und Spielen und dazu laden wir ab 20.00 ein.