Schwimmkurs NEU ab September 2017!

Schwimmkurs NEU für Anfänger und Fortgeschrittene ab September 2017! Informationsveranstaltung am Montag, den 25. 9. 2017 um 17 Uhr im Erholungszentrum Neunkirchen mit Anmeldung und Bezahlung (in bar).

1. Kursblock (10 Einheiten) von 2. 10. bis 4. 12. 2017



2. Kursblock (10 Einheiten) von 11. 12. 2017 bis 5. 3. 2018



3. Kursblock (10 Einheiten) von 12. 3. bis 11. 6. 2018



Die Einheiten finden in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Erholungszentrum Neunkirchen statt.

Dauer der Einheiten: Anfänger 30 min, bessere Schwimmer und Fortgeschrittene 40 min.Weitere Infos zu unseren Bewegungs- und Sportangeboten für Kinder und Erwachsene finden sie auf unserer Homepage www.tvneunkirchen.at